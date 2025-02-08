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تشكيل مباراة تشيلسي وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

أعلن إنزو ماريسكا مدرب فريق تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة برايتون، على ملعب فالمر، مساء اليوم السبت، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل برايتون ضد تشيلسي 

حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

خط الدفاع: لويس دينك، يان باول فان هيكي، جويل فيلتمان، طارق لامبتي.

خط الوسط: كاورو ميتوما، جاك هينشلوود، كارلوس باليبا.

خط الهجوم: يانكوبا مينته، داني ويلبيك، جورجينيو روتر.

تشكيل تشيلسي أمام برايتون 

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، توسين أدارابيويو، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كيرنان ديوسبري هال، كول بالمر، جادون سانشو.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو، بيدرو نيتو.

 

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تشيلسي برايتون إنزو ماريسكا كأس الاتحاد الإنجليزي ماريسكا

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