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يا وجع القلب، أهالي طوة بالمنيا يشيعون 9 نعوش ضحايا حادث التصادم

أهالي طوة بالمنيا
أهالي طوة بالمنيا يشيعون 9 نعوش ضحايا حادث التصادم

شيع أهالي قرية طوة بمركز المنيا، مساء اليوم، جثامين ضحايا حادث تصادم مروع وقع بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وسيارتين ربع نقل على الطريق الدائري بمركز سمالوط، أسفر عن وفاة 9 أشخاص.

يا وجع القلب، أهالي طوة بالمنيا يشيعون 9 نعوش ضحايا حادث التصادم

وشارك الآلاف من سكان القرية في مراسم الجنازة، حيث خيمت أجواء الحزن والبكاء على عائلات الضحايا وأصدقائهم قبل أن يتم دفن الجثامين في مقابر القرية.

أهالي طوة بالمنيا يشيعون 9 نعوش ضحايا حادث التصادم

وحرص أهالي قرية طوة بالمنيا على تنظيم جنازة جماعية لضحايا هذا الحادث الأليم، بعد نقل الجثامين من مستشفى سمالوط النموذجي ومستشفى جراحات اليوم الواحد.

مصرع 9 أشخاص في حادث تصادم في المنيا 

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول وقوع الحادث، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ليتبين وفاة 9 أشخاص نتيجة التصادم.

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