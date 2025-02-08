السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ميلان وإمبولي في الشوط الأول

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق ميلان أمام مضيفه إمبولي بنتيجة التعادل السلبي، والتي تجري مساء اليوم السبت، على ملعب كارلو كاستيلاني، في الأسبوع 24 من عمر الدوري الإيطالي.

وقرر كونسيساو، الدفع بالوافد الجديد الدولي البرتغالي جواو فيليكس أساسيا، وذلك للمرة الأولى منذ انتقاله هذا الشتاء.

وجلس على دكة بدلاء ميلان، رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش والمهاجم الجديد سانتياجو خيمينيز.

تشكيل ميلان أمام إمبولي

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

مايك ماينان - كايل ووكر - توموري - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز - فوفانا - يونس موسى - ريندرز - أليكس خيمينيز - جواو فيليكس - تامي أبراهام.

تشكيل إمبولي ضد ميلان

فيما جاء تشكيل إمبولي كالآتي:

فاسكيز - دي تشيليو - ماريانوتشي - فيتي - جياسي - جراسي - هندرسون -  بيتزيلا - كاكيسي - إسبوزيتو - كولومبو.

ترتيب ميلان وإمبولي في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق ميلان، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة من 22 مباراة، فيما يأتي إمبولي بالمركز 16 برصيد 21 نقطة من 23 مباراة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميلان امبولي الدوري الإيطالي فريق ميلان

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة ميلان أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، ريتيجي يقود أتالانتا للفوز على فيرونا 0/5 بسوبر هاتريك

يوفنتوس يفلت من كمين كومو بفوز قاتل في الدوري الإيطالي

فيورنتينا يضرب إنتر ميلان بثلاثية في مباراة مؤجلة بالدوري الإيطالي (صور)
ads

الأكثر قراءة

لا نريد الصدام وملتزمون باتفاقية السلام، رسائل من أمريكا وإسرائيل لمصر

شتمني بأهلي، ناصر ماهر يصدر بيانا رسميا بعد طرده في مباراة الإسماعيلي

مزيد من الانخفاض، درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

رسميا، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى

منوعات

المزيد

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

المزيد

خدمات

المزيد

الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2025 في عمان

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 8-2-2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على المسلم فعله في ليلة النصف من شعبان

هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية