الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ميلان وإمبولي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق ميلان أمام مضيفه إمبولي بنتيجة التعادل السلبي، والتي تجري مساء اليوم السبت، على ملعب كارلو كاستيلاني، في الأسبوع 24 من عمر الدوري الإيطالي.

وقرر كونسيساو، الدفع بالوافد الجديد الدولي البرتغالي جواو فيليكس أساسيا، وذلك للمرة الأولى منذ انتقاله هذا الشتاء.

وجلس على دكة بدلاء ميلان، رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش والمهاجم الجديد سانتياجو خيمينيز.

تشكيل ميلان أمام إمبولي

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

مايك ماينان - كايل ووكر - توموري - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز - فوفانا - يونس موسى - ريندرز - أليكس خيمينيز - جواو فيليكس - تامي أبراهام.

تشكيل إمبولي ضد ميلان

فيما جاء تشكيل إمبولي كالآتي:

فاسكيز - دي تشيليو - ماريانوتشي - فيتي - جياسي - جراسي - هندرسون - بيتزيلا - كاكيسي - إسبوزيتو - كولومبو.

ترتيب ميلان وإمبولي في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق ميلان، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة من 22 مباراة، فيما يأتي إمبولي بالمركز 16 برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

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