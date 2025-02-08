حرس الحدود يكتفي بـ3 صفقات في الميركاتو الشتوي

اكتفى نادي حرس الحدود بالتعاقد مع 3 صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي انتهت مساء اليوم السبت، وانطلقت منذ 1 يناير الماضي.

صفقات حرس الحدود في الميركاتو الشتوي الحالي

وحسم حرس الحدود الذي يقوده فنيا محمد يوسف، التعاقد مع محمد سامي مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، وكذلك عمرو المرسي مهاجم فريق طامية، والذي لعب سابقا لـ أفريقي المصري ودكرنس.

كما نجح حرس الحدود في ضم رأفت خليل مهاجم الأهلي السابق ولاعب فريق زد.

حرس الحدود يفوز على إنبي

خطف فريق حرس الحدود فوزا غاليا من أنياب فريق إنبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر ببطولة الدورى المصري.

وسجل هدف حرس الحدود الوحيد محمد أشرف روقا في الدقيقة 87.

وتعرض أحمد العجوز لاعب إنبي للطرد في الدقيقة 92.

وقفز حرس الحدود إلى المركز السادس برصيد 18 نقطة من خوض 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 4.

ويحتل فريق إنبى المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، حصدها من 12 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4، وخسر 7.

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