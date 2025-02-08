السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

إحالة دعوى وقف تحصيل الضريبة المضافة من أعضاء النادي الأهلي لدائرة الموضوع

مجلس الدولة،فيتو
مجلس الدولة،فيتو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت إحالة الدعوى المقامة من طارق الديب و١٢٨ آخرين والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تحصيل قيمة الضريبة المضافة، المطالبين بها والمضافة على اشتراكاتهم، مع إلزام النادي برد ما تحصل عليه من ضرائب على الأعضاء لدائرة الموضوع.

 

 

فوجئوا بفرض ضريبة مضافة مستحقة عليهم

 

وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٨٠٩٠١ لسنة ٧٧ قضائية، أن الأعضاء فوجئوا بفرض ضريبة مضافة مستحقة عليهم، وأن الحكومة فرضت تلك الضريبة واستثنت النوادي الرياضية منها لأنها مؤسسات لا تهدف للربح.

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