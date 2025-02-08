الدوري الممتاز، المصري يتقدم على الاتحاد بهدف بامبو في الشوط الأول

الدوري الممتاز، تقدم فريق المصري البورسعيدي على نظيره الاتحاد السكندري، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

جاء هدف المصري عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 20.

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة المصري

صبحي سليمان لحراسة المرمى، أحمد أيمن، عبد الله بكري، محمود متولي، كريم الديب لخط الظهر، مورو ساليفو، محمد المغربي، اسلام مرزوق كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، شكري نجيب، هشام عادل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فان ديريك.

فيما ضمت قائمة البدلاء أحمد دعدور، محمود شبانة، محمود علاء، محمد فارس، أحمد الشيمي، سمير فكري، عبد الغني محمد، يوسف أسامة نبيه، فادي فريد.

تشكيل المصري أمام الاتحاد السكندري

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو، خالد الغندور، ليستويل أمانكونا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، عمرو سعداوي، أمادو با، سامادو أتدجيكو، أحمد القرموطي، صلاح محسن، جون ايبوكا.

ترتيب الاتحاد والمصري بالدوري

يحتل الاتحاد السكندرى المركز الـ 13 بترتيب جدول الدورى، برصيد 14 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 3 لقاءات، وتعادل فى 3 وخسر 5.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 مباريات، تعادل فى 4 وخسر 2.

حكام مباراة الاتحاد ضد المصري

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباريات اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

حكام مباراة الاتحاد والمصري، فيتو

ويدير المباراة طاقم حكام مكون من: نادر قمر الدولة حكما للساحة ويعاونه كل من خالد حسين مساعد أول ومحمود حسين مساعد ثاني وأحمد ناصر عباس حكمًا رابعًا، وعمرو الشناوي حكم فيديو وهيثم الشريف حكم فيديو مساعد.

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