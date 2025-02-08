السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مران الزمالك، تدريبات استشفائية وتأهيلية للأساسيين في مباراة الإسماعيلي

مران الزمالك،فيتو
مران الزمالك،فيتو

خاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس خوض المجموعة الأساسية لتدريبات استشفائية على هامش المران خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة فاركو المقبلة.

جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بعد الفوز على الاسماعيلي 

فيما عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين على الفوز في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء الأمس في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب جروس من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والمنافسة بقوة على لقب الدوري.

وفي ختام الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة.

مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك مران الزمالك مباراة الزمالك القادمه

مواد متعلقة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يُطيح بـ ليتون أورينت من كأس الاتحاد الإنجليزي

صفقة الزمالك المنتظرة، أحمد الجفالي يصل القاهرة خلال ساعات

بعد طرده أمام الإسماعيلي، الزمالك يوقع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمود جهاد خلال مباراة الإسماعيلي

أول قرار من جروس بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي بالدوري الممتاز

محمود جهاد: سعيد بجائزة رجل مباراة الإسماعيلي وأشكر جماهير الزمالك

أحمد حسام: أعد جماهير الزمالك بتقديم الأفضل

جروس: الميركاتو الشتوي لم ينتهِ بالنسبة لي وسعيد بمستوى جهاد وأحمد حسام

ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

بنفس مصير بشار الأسد، تهديد أمريكي لرئيس دولة عربية

أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يُطيح بـ ليتون أورينت من كأس الاتحاد الإنجليزي

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

ظهور مشكلة في تصميم سد النهضة، خبير يكشف سر إغلاق إثيوبيا للمفيض

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

منوعات

المزيد

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

البسلة تبدأ من 9 جنيهات، أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أمين الفتوى يوضح

أسماء ليلة النصف من شعبان، ماذا يحدث فيها؟

المزيد
الجريدة الرسمية