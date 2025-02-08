محافظ الإسكندرية يشدد علي تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك، شن حى وسط حملة مكبرة لمتابعة التمركزات بميدان محطة مصر وإزالة الإشغالات بشوارع بن الخطاب، الخديوي، مستشفى احمد ماهر، شارع محرم بك، ميدان الرصافة، زين العابدين، طريق الجيش، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشآة والتحفظ علي عدد ١٩٥ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى غرب حملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات التي تتعدي علي حرم الطريق العام بسوق الجمعة وسوق الحمام وتم التحفظ علي كمية من الإشغالات.

وقام حي المنتزة أول بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع: عمر بن عبد العزيز، ملك حفني بحري أمام دربالة، القاهرة، مدينة فيصل، العيسوي، ميدان الفسحة، علي عبادي، الصاغ عبد السلام، أمين خيرت الغندور، يوسف غالي، ملك حفني قبلي وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٢٠ حالة إشغال متنوع.

وواصل حى العامرية أول حملاته لإزالة الإشغالات شملت الطريق الصحراوي قبلي وبحري، طريق الخدمات، شارع الوكالة، شارع المستشفي، عبد القادر وأسفرت الحملة عن التحفظ علي عدد ٣١ حالة إشغال متنوع وعدد ٢٧ حالة إشغال هالك.

بينما قام حى شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت سوق زنانيرى، مزلقان كليوبترا، شارع محطة السوق، شارع مصطفى كامل باكوس، شارع عشرين باكوس، شارع ونجت وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ١٧٨ حالة إشغال متنوع وعدد ٣٣ حالة إشغال هالك وفرض غرامات فورية تقدر ب ٥٠ ألف جنيه.

وشهد حى الجمرك حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت سوق نوبار، سوق جامع الشيخ، ش محمود فهمى النقراشى، ميدان عرابى والتحرير وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٣ حالة إشغال متنوع و٢١ حالة إشغال هالك.

وكثف حى العجمى حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات شملت طريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو ٢١، طريق الذراع البحري وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٧١ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزة ثان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت طريق المعمورة الطابية سكة حديد بحري، شارع ٤٥ بحري وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ٥٠ حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب ٣٠ ألف جنيه.

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