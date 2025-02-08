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اقتصاد

7 شركات تتصدر شركات الوساطة من حيث قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 7 شركات للوساطة قائمة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).

وجاءت كالتالي: 

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه. 

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه. 

التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه. 

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه. 

اسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه. 

كايرو كابيتال سكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه. 

تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه. 

 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس 6 فبراير 2025، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 30011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 37223 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13202 نقطة.

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8609 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

 تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 5 فبراير 2025. وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%  عند مستوى 29735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06%  عند مستوى 36863 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.25%  عند مستوى 13082 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08%  عند مستوى 8541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02%  عند مستوى 11652 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13%  عند مستوى 3142 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 تباينت مؤشرات البورصة في ختام  تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 29668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 36841 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

 

فيما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8534 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11650 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين 3 فبراير 2025، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.215 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 29754 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 36956 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13089 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 8445 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11566 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3145 نقطة.

 

تعاملات بداية فبراير 

 تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أول تداولات شهر فبراير 2025. وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 29917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 37219 نقطة، وانخفاض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة.
 
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11726 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3175 نقطة.

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