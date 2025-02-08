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رياضة

لامين عدلي على الدكة، تشكيل باير ليفركوزن أمام فولفسبورج بالدوري الألماني

باير ليفركوزن،فيتو
باير ليفركوزن،فيتو

أعلن تشابي الونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، تشكيل فريقه أمام فولفسبورج في الجولة الـ21 من الدوري الألماني.

ويتواجد  المغربي أمين عدلي على دكة بدلاء باير ليفركوزن.

تشكيل بايرن ليفركوزن أمام فولفسبورج 

ويسعى فريق باير ليفركوزن لمواصلة طريق الانتصارات المحلية على مستوى الدوري الألماني.

كما يعمل فريق باير ليفركوزن على هزيمة فولفسبورج؛ من أجل البقاء في المنافسة على لقب الدوري الألماني في الموسم الحالي.

ويحتل فريق باير ليفركوزن  المركز الثاني من ترتيب الدوري الألماني للموسم الحالي، برصيد 45 نقطة.

أما فريق فولفسبورج الأول لكرة القدم، فهو في المركز العاشر من ترتيب الدوري الألماني للموسم الحالي، برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد فولفسبورج


ومن المقرر أن تقام مباراة باير ليفركوزن ضد فولفسبورج، اليوم  السبت، وذلك في إطار مواجهات الـ21 من الدوري الألماني للموسم الحالي 2024- 2025.

وتنطلق مباراة باير ليفركوزن ضد فولفسبورج، في الدوري الألماني، في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب «فولكسفاغن أرينا» مباراة اليوم في الدوري الألماني بين باير ليفركوزن وفولفسبورج.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وفولفسبورج


وتتولى قناة «بي إن سبورت 5» مسئولية نقل وبث مباراة باير ليفركوزن وفولفسبورج، وذلك في الدوري الألماني للموسم الحالي.

وتعد شبكة قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لمعظم منافسات الكرة الأوروبية والعالمية.

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