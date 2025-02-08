سكرتير عام الصحفيين يكشف تفاصيل مشروع التحول الرقمي وكيفية ربطه بالنقابة الفرعية

أكد الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن اليوم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي لنقابة الصحفيين، والذي يمثل لحظة فارقة في تاريخ الصحافة المصرية، مشيرًا إلى أن الموقع الرسمي للنقابة لم يكن يليق بمكانتها العريقة، وكان لا بد من تطويره بما يواكب العصر الرقمي.

رقمنة نقابة الصحفيين

وقال خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق المرحلة الأولى للمشروع، اليوم السبت بنقابة الصحفيين: “ إن بعض النقابات سبقت نقابة الصحفيين في هذا المجال، لكن أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا، لافتًا إلى أن المشروع تطلب جهدًا كبيرًا لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة”.

ربط مشروع التحول الرقمي للصحفيين بالنقابة الفرعية بالإسكندرية

وأوضح "عبدالرحيم"، أن التحول الرقمي للنقابة تم ربطه بالنقابة الفرعية في الإسكندرية، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، سواء فيما يتعلق بالمناقصات أو التعاقدات، ما أسهم في توفير مبالغ مالية كبيرة للنقابة.

مشروع التحول الرقمي لنقابة الصحفيين

وأشاد بالدور الذي لعبه مجلس النقابة، برئاسة النقيب خالد البلشي، في إنجاز هذه الخطوة المهمة، لافتًا إلى أن الموقع الرسمي للنقابة سوف يصبح مرتبطًا بالاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وهو ما يعزز حضور النقابة على المستوى الدولي.

وأكد أن عملية التطوير لن تتوقف، بل سيتم تحديث المنظومة بشكل تدريجي لتقديم أفضل الخدمات للصحفيين، موجّهًا الشكر لكل القائمين على تنفيذ المشروع، وخاصة محمد الجارحي، بصفته السكرتير العام المساعد، لدوره البارز في إتمام هذه الخطوة.

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