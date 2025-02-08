السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

أحكام بالمشدد على المتهمين بـ خلية داعش كرداسة

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

 أصدرت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية داعش كرداسة ".  

عاقبت المحكمه المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعاقبت المتهم الثاني والثالث بالسجن المشدد لمده 10 سنوات، وعاقبت المتهم الرابع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

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