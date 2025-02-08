رغم الصقيع وسوء الأحوال الجوية، إقبال المواطنين على كورنيش الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت، طقسًا متقلبًا على كافة الأنحاء، وموجة من الصقيع ورياح باردة حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في حركة الرياح.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مسئولى شركة الصرف الصحى بالمحافظة فى التواجد فى كافة الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات الصرف الصحى فى الأماكن المحددة، يأتى ذلك تزامنا مع نوة الكرم.

وحرص أهالى المحافظة على الاستمتاع بطقس المدينة الساحلية بالسير على طريق الكورنيش والتقاط الصور التذكارية وسط انتشار الباعه الجائلين لبيع سلعتهم من المشروبات الساخنة والمأكولات.

وأنهت الإسكندرية استعداداتها لاستقبال أشد وأصعب نوات موسم الشتاء 2025 ضراوة، والتى تهب خلال ساعات، يصاحبها أمطار غزيرة وصقيع ورياح باردة جدًّا.



واستعدت محافظة الإسكندرية للتقلبات الجوية والنوات بفصل الشتاء، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والأحياء وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأمطار وتداعيات النوات.



وأكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية يتم بشكل يومي، وعند رصد تحذير بسقوط الأمطار، يتم رفع حالة الطوارئ بالشركة، ونشر قرابة 180 سيارة ومُعدة بالنقاط الساخنة، المتوقع تجمُع مياه الأمطار فيها، وتقوم غُرفة العمليات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وغُرف العمليات المُماثلة في الأجهزة التنفيذية.

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