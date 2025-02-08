السبت 08 فبراير 2025
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سياسة

أحمد بهاء شعبان: نظام البكالوريا الجديد هو نوع من الهروب للأمام

أحمد بهاء شعبان،
أحمد بهاء شعبان، فيتو

قال المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إن نظام البكالوريا الجديد هو نوع من الهروب للأمام بدلا من أن يتم معالجة أسس تأخرنا العلمى وتدهور مستوى التعليم وتراجع قدرات الطالب المصرى.

 

نظام البكالوريا الجديد

 

وأشار رئيس الحزب الإشتراكى المصرى: إلى أنه يتم حاليا مرة نتحدث عن الكتاتيب وأخرى عن البكالوريا وكأنه عودة إلى القديم الذى لا يمكن العودة إليه نظرا لأنه تطور تاريخى طبيعى.

 

وأضاف شعبان لـ”فيتو”، العالم حاليا يتحدث عن الذكاء الاصطناعى ونحن نتحدث عن الكتاتيب لافتا إلى أن نظام التعليم كله يحتاج إلى نظرة ثاقبة وأتصور أنه يجب الآن الدعوة إلى مؤتمر وطنى شامل لبحث مشكلة التعليم وآليات إنقاذ الوضع التعليمى فى مصر من التدهور.

 

وفى وقت سابق أكد الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، أستاذ مساعد علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، ضرورة تنقيح وتعديل نظام البكالوريا، وذلك بسبب السلبيات التي ظهرت بالنظام بديل الثانوية العامة، مطالبًا بالانتظار عام أو عامين قبل التعجل بتطبيق البكالوريا.

 

تحديات تطبيق نظامي الثانوية العامة والبكالوريا

 وكشف الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي عن تحديات تطبيق نظامي الثانوية العامة والبكالوريا في نفس الوقت، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم يوجد بها نظامين تعليميين حكوميين لنفس الشهادة، وإذا تم تطبيق نظام جديد بلائحة جديدة فهو يتم تطبيقه على جميع الطلاب بلا استثناء وليس بشكل اختياري.

 

وقال الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي عن تطبيق نظام البكالوريا: "أرى أنه من الأفضل تنقيح وتعديل نظام البكالوريا، في ضوء تلافي ما به من سلبيات ولو انتظرنا عامًا أو عامين، أفضل من التعجل بتطبيقه دون علاج سلبياته".

 

وتابع الدكتور تامر شوقي "وأقول لمن يقول نجربه، لا يوجد تجريب على جزء من الطلاب دون جميع الطلاب في مسابقة عامة، لا بد أن تكون فيها مسطرة المناهج والامتحانات والتنسيق موحدة على جميع الطلاب بلا استثناء طالب واحد".

 

وعن تحديات تطبيق نظامي البكالوريا والثانوية العامة، قال تامر شوقي: "تحديات تطبيق نظامي الثانوية العامة والبكالوريا في نفس الوقت: لا شك أن استجابة رئيس مجلس الوزراء لما نتج من ملاحظات حول مشروع البكالوريا المصرية هو أمر محمود في حد ذاته، وعلى الرغم من أن اقتراح بإتاحة الفرصة للطلاب للاختيار بين نظام البكالوريا ونظام الثانوية العامة قد يحمل الكثير من الإيجابيات، إلا أنه يواجه بالكثير من التحديات  التي يجب وضعها في الاعتبار".

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