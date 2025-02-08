إصابة نائب رئيس مجلس الدولة وزوجته وأولاده في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

أصيب نائب رئيس مجلس الدولة، وزوجته، واثنان من أبنائه في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الجيش بمحافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة العمليات في مديرية أمن المنيا بلاغًا حول الحادث، الذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بكدمات وسحجات متفرقة، وتم إرسال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق.

نائب رئيس مجلس الدولة وعائلته في المنيا

وأسفرت المعاينة عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، تشمل سحجات وكدمات وكسور مضاعفة في اليدين والساقين، بالإضافة إلى إصابات أخرى وهم أ ع (49 عامًا)، وزوجته ر ع ا، وولديه ع وم (9 أشهر) تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي.

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