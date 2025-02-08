تحليل مخدرات للسائق المتسبب فى حادث أتوبيس دير سمعان الخراز

تواصل نيابة منشأة ناصر الجزئية، التحقيق في واقعة مصرع شخصين وإصابة آخرين في منطقة دير سمعان، إثر اصطدام أتوبيس بهم ودهسهم، أثناء توقفهم على جانبي الطريق.

وجاء في تحقيقات النيابة والمعاينة الأولية، أن خللا في الفرامل أدى إلى اختلال السيارة، وعدم قدرة السائق في التحكم فيها، وايقافها مما أسفر عن التصادم.

وقررت النيابة حجز السائق على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه، وكذلك التحفظ على السيارة، وفحصها من خلال خبراء فنيين للكشف عن سبب الحادث.

كما صرحت النيابة بدفن جثامين المتوفيين، والاستعلام عن الحالة الصحيه للمصابين، لسؤالهم عن الحادث، وكذلك استدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، واستكمال تحريات المباحث.

حادث دير سمعان بمنشأة ناصر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث داخل دير سمعان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 2 أخرين دهسهم أتوبيس رحلات مدرسة نيجة خلل بالفرامل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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