شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع شخصين في حادث أتوبيس دير سمعان الخراز

وقع حادث مؤسف نتيجة خلل في فرامل اتوبيس رِحْلات، كان داخل دير القديس سمعان الخراز بمنشأة ناصر، أسفر عن مصرع اثنين وإصابة اثنين آخرين.

واستمتعت النيابة لـ احد شهود العيان، والذي افاد أن اتوبيس رحلات كان في زيارة للدير وكان يقف في منطقة مرتفعة بالدير أعلى مصعد، وحدث خلل بفرامله نتيجة عطل وراوية اخري تشير الى صعود أطفال بداخله وظلوا يلعبون، فحرك أحدهم يد الفرامل مما دفع الاتوبيس للتحرك من أعلى لأسفل، وفى نزوله للأسفل اصطدم بأربعة أشخاص كانوا يقفون خلفه مما أدى لمصرع اثنين (سيدة ورجل) وكانت السيدة سقطت أسفل عجلات الاتوبيس، وأصاب اثنين اخرين، مما أسفر عن مصرع اثنين وتم نقل الاثنين المصابين الآخرين للمستشفى.

وأضاف ان الحادث غير مقصود تماما، فهو ناتج عن هذا الخلل لفرامل الاتوبيس، الذى كان ينتظر انتهاء زيارة الرحلة، ولكن ما حدث كان صادم لجميع الزائرين نتيجة مشهد وفاة الاثنين أسفل الاتوبيس، مشيرا أن الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الحادث وتم نقل المصابين والوفيات للمستشفى، وعاد الهدوء داخل الدير الذى قدم التعازى لأسر الضحايا ويصلى لأجل المصابين.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخران دهسهما أتوبيس رحلات مدرسية داخل دير سمعان بمنطقة منشأة ناصر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث دير سمعان بمنشأة ناصر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث داخل دير سمعان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 2 أخرين دهسهم أتوبيس رحلات مدرسة نيجة خلل بالفرامل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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