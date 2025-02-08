إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة مكروباص بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتج عنه إصابة 11 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي الرعاية الصحية.

إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة مكروباص في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

إصابة 11 شخصا بإصابات مختلفة في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصا بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

مستشفى المنيا

تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

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