إصابة 5 طلاب فى حادث تصادم بسوهاج

أصيب 5 طلاب أثناء استقلالهم سيارة مكروباص اصطدامت بعمود إنارة وسور الكورنيش الشرقى بحى شرق سوهاج وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام.

أصابة 5 طلاب فى حادث تصادم مكروباص بالكورنيش بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مامور قسم ثان سوهاج يفيد بتصادم ميكروباص رقم 6567ه دج قيادة م ع ويقيم بمركز دارالسلام اصطدمت فى عمودة انارة وسور الكورنيش الشرقي بحي شرق وجارى رفع سيارة من على طريق بمعرفة مرور سوهاج



ونتج عن أصابة كلا من علاء شعبان سعد ٢١ عاما وابتسام محمد علي ٢١عاما ومحمد عبدالمحسن ٢٢عاما ومياده كليب ٢٠ عاما وياسين سليمان عبدالباسط ٢٢عاما وجميعهم من مركز دار السلام طلاب وتم تحويلهم الي مستشفى سوهاج العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.