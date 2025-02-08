السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

إصابة 5 طلاب فى حادث تصادم بسوهاج

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب 5 طلاب أثناء استقلالهم سيارة مكروباص اصطدامت بعمود إنارة وسور الكورنيش الشرقى بحى شرق سوهاج وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام.

أصابة 5 طلاب فى حادث تصادم مكروباص بالكورنيش بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مامور قسم ثان سوهاج يفيد بتصادم ميكروباص رقم 6567ه دج قيادة م ع ويقيم بمركز دارالسلام اصطدمت فى عمودة انارة  وسور الكورنيش الشرقي بحي شرق وجارى رفع سيارة من على طريق بمعرفة مرور سوهاج 

ونتج عن أصابة كلا من علاء شعبان سعد ٢١ عاما وابتسام محمد علي ٢١عاما ومحمد عبدالمحسن ٢٢عاما  ومياده كليب ٢٠ عاما وياسين سليمان عبدالباسط ٢٢عاما وجميعهم من مركز دار السلام طلاب وتم تحويلهم الي مستشفى سوهاج العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

 

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اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قسم ثان سوهاج دار السلام تصادم ميكروباص أمن سوهاج

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