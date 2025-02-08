قبل بدء المحاكمة، القصة الكاملة لمقتل مسنة على يد ثلاثينى بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية خلال العام المنقضي 2024، جريمة بشعة عندما تجرد شاب ثلاثينى من مشاعره الإنسانية وأغواه الشيطان وأقدم على التخلص من سيدة مسنة بدائرة مركز شرطة الزقازيق لسرقتها، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه وإحالته للنيابة العامة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات ثم أحالته لمحكمة الجنايات.

جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة مسنة الشرقية

فيما تنظرمحكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق رئيس المحكمة بعد قليل محاكمة المتهم بقتل السيدة وسماع دفاع الشهود والدفاع.

العثور على جثة مسنة داخل مسكنها بالزقازيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوصول سيدة مسنة تدعي" نفيسة.ح.م"71 عاما (ربة منزل) مقيمة بدائرة مركز الزقازيق لمستشفى الأحرار التعليمي مصابة بكدمة بالرأس واضطراب بدرجة الوعى ونزيف بالمخ وتوفيت بعد وصولها المستشفى.

إدارة البحث الجنائي تتوصل إلى مرتكب جريمة مقتل سيدة الشرقية

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص وبعمل التحريات تبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم تشكيل فريق جنائي علىأع لى مستوى من المديرية بالاشتراك مع فرع الأمن العام بالمحافظة توصل إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شخص يدعي “أحمد.ا. ر.ع”32 عاما مقيم بنطاق قسم ثانى الزقازيق حيث تتبع المجنى عليها أثناء سيرها بالشارع وأوهمها بمساعدتها بتوصيلها لمسكنها لكبر عمرها، وبعد ذلك غافلها واختبئ داخل مسكنها وقام بسرقة محتويات من المطبخ وعندما شعرت به وحاولت الاستغاثة قام بالتعدى عليها ورطمها أرضا محدثا إصابتها التى أودت بحياتها بعد ساعات من وصولها المستشفى.

حبس قاتل مسنة الزقازيق على ذمة التحقيقات

وبضبط المتهم تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن محاكمة قاتل سيدة الزقازيق

وكشف أمرالإحالة الصادرمن النيابة العامة عن قيام المتهم بقتل عمدا المجنى عليها بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليها بصدم رأسها بالحائط وطرحها أرضا مستغلا كهولتها فأحدث ما بها من اصابات قاصدا من ذلك ازهاق روحها وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى وكان القصد منها التأهب لإرتكابها وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع فى سرقة اسطوانه غازوالمملوكة للمجنى عليها من داخل مسكنها إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به وهو خشیه افتضاح أمره وضبطه فلاذ بالفرار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تقابل مع المجني عليها وقام بتوصيلها لمسكنها وحال وصولة لمحل الواقعة أبصر اسطوانة غاز فطلب كوبا من المياة ودلف لمسكنها شارعا فى سرقة الاسطوانة وما أن أبصرته وخشية من استغاثه المجني عليها وافتضاح أمره قام بصدم رأسها بالحائط وطرحها أرضا مما أحدث إصابتها ولاذ بالفرار وعزي قصده إزهاق روح المجني عليها وسرقتها.

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