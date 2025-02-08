السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

متحف شرم الشيخ يحتفل بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان

افتتاح معرض أسبوع
افتتاح معرض أسبوع الوئام بمتحف شرم الشيخ
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نظم متحف شرم الشيخ معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان تراث مشترك ووئام خالد، وذلك احتفالا بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان.

احتفالات متحف شرم الشيخ بأسبوع الوئام العالمي

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المعرض يسلط الضوء على مجموعة متميزة من مقتنيات المتحف والتي تعكس التنوع الثقافي والفني والديني الذي شهدته مصر عبر العصور التاريخية المختلفة بدءًا من العصر القبطي مرورًا بالعصور الإسلامي ووصولًا إلى العصر الحديث.

ومن جانبها أوضحت المهندسة ميريام إدوراد المشرف العام على متحف شرم الشيخ، أن المعرض يجمع ين الجمال الفني والقيمة التاريخية من خلال مجموعة مختارة من القطع الأثرية التي تعرض لأول مرة، والتي  تعكس روح التعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة التي تميزت بها تلك العصور والذي نتج عنه تنوع ثقافي فريد ونماذج رائعة من الفن الديني والحضاري.

وأضافت أن المعرض يضم 8 قطع أثرية عبارة عن آنية فخارية عليها زخارف باللونين الأحمر والأسود، وجرة من الفخار بها زخارف نباتية قبطية، وحامل مصحف خشبي مطعم بالصدف والعاج، ومبخرة عليها زخارف أوراق نباتية من الفضة، وملعقة من الفضة علي اليد زخارف نباتية مفرغة وأخرى بارزة، وكسرة من الخزف عليها طائر وأفرع نباتية من العصر الأيوبي، وبلاطتان خزفيتان عليهما زخارف نباتية.

مقتنيات معرض أسبوع الوئام العالمي 

ويجدر الإشارة إلى أن متحف شرم الشيخ يعد جسرًا بين الحضارات، حيث يضم قطعًا أثرية تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، مما يجعله المكان المثالي لتسليط الضوء على فكرة التعايش بين الثقافات والأديان.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية متحف شرم الشيخ في أكتوبر 2020، حيث يعد المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريبًا، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض  مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.

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