بالأسماء.. هذه المستشفيات تستقبل ضحايا حادث المنيا

علمت فيتو بأسماء المستشفيات التي استقبلت جثث حادث تصادم بين ثلاث سيارات والذي أودى بحياة 9 أشخاص على الطريق الدائري في محافظة المنيا.

تعرف على أسماء المستشفيات المنقول لها جثث حادث المنيا

حيث استقبلت مستشفى عرب الذينة التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، 3 جثث، فيما استقبلت مستشفى سمالوط النموذجي عدد 6 جثث آخرين.

حيث تلقى رجال الأمن بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم يشمل سيارة نقل ثقيل "تريلا" وأخرى ربع نقل، وذلك في مركز سمالوط شمال المنيا.

عاجلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة 9 أشخاص نتيجة التصادم

وقد جرى نقل المتوفين إلى المستشفيات، كما تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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