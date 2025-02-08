السبت 08 فبراير 2025
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مصرع 9 أشخاص في حادث تصادم مروع بالمنيا (صور)

وفاة 9 أشخاص في حادث
وفاة 9 أشخاص في حادث تصادم مروع بالمنيا

 أودى حادث تصادم بين ثلاث سيارات بحياة 9 أشخاص على الطريق الدائري في محافظة المنيا، تم نقل الجثث إلى المستشفيات، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

 تلقى رجال الأمن بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم يشمل سيارة نقل ثقيل "تريلا" وأخرى ربع نقل، وذلك في مركز سمالوط شمال المنيا.

عاجلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة 9 أشخاص نتيجة التصادم

وقد جرى نقل المتوفين إلى المستشفيات، كما تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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