إصابة تامر فرج خلال تصوير مسلسل وش السعد (صور)

تعرض الفنان تامر فرج للإصابة في الوجه خلال تصوير أحداث دوره في مسلسل "وش السعد"، بعد سقوط وحدة الإضاءة عليه خلال التصوير.





مسلسل "وش السعد" عمل مصري إماراتي، ويتم تصويره بين مصر والإمارات، ويقوم ببطولته كل من أحمد صالح، آيتن عامر، مصطفى أبوسريع، صلاح عبدالله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، تامر فرج، جيهان خيري، محمد العمروسي، غنوة محمود، محمد عبدالعزيز الملا، وحصة الفلاسي، من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.

تدور أحداث المسلسل حول رجل إماراتي يسافر إلى القاهرة في رحلة عمل، ولكنه يتعرض لحادث غير متوقع أثناء تجوله ليلًا مع سائقة سيارة، التي تأخذه إلى منزلها بدلًا من المستشفى خوفًا من المسئولية، من هنا تبدأ أحداث كوميدية اجتماعية تكشف ملامح الحارة المصرية والمجتمع الشعبي الأصيل.

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