هل يلحق أشرف داري بمباراة المحلة؟، مصدر يرد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك تمهلا في عودة أشرف داري مدافع الفريق إلى الحسابات الفنية بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية ومشاركته بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية أمس.

أضاف المصدر: هناك تفكير في تأجيل عودة اللاعب إلى القائمة لمباراة الإسماعيلي التي تعقب مباراة غزل المحلة القادمة خاصة وأن اللاعب عاد للمشاركة بشكل تدريجي إلي التدريبات الجماعية.

قال مصدر داخل الأهلي أن أشرف بن شرقي لاعب الفريق جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وان قرار انضمامه من عدمه الي قائمة المباراة يرجع لرؤية الجهاز الفني ولكن اللاعب جاهز على الصعيد الطبي.

يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت وذلك ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا لمواجهة غزل المحلة المحدد لها الثلاثاء القادم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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