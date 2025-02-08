السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات تكشف سبب حريق شقة في الزاوية الحمراء

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة الزاوية الحمراء حول نشوب حريق داخل شقة سكنية نشب بها حريق بمنطقة الزاوية الحمراء دون وقوع أي إصابات أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

حريق شقة بالزاوية الحمراء 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الزاوية الحمراء الزاوية الحمراء غرفة عمليات شرطة النجدة

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه في حريق شقة بالبدرشين

السيطرة على حريق نشب فى مصنع كرتون بالشرقية

ads

الأكثر قراءة

الصغرى بالقاهرة 12 درجة، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون يقفز لـ 45 جنيهًا وانخفاض جديد للطماطم والبطاطس

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الموز البلدي والكمثرى المستوردة بـ 135 جنيها

أخبار مصر: قصة ظهور مخلوقات فضائية بالشرقية، مفاجأة عن صاحب خطة التهجير بغزة، حريق يلتهم مدرسة بالغربية قبل عودة الدراسة

سعر السمك اليوم بسوق العبور، البرانيس إسكندراني بـ 140 جنيها وانخفاض البلطي

حريق بهائل بحوش ملحق بمنزل ومالكه يتهم جاره بإشعال النار بسوهاج

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

الأمر حقيقي، مكبر صوت يفضح حديث ترودو عن ترامب

منوعات

المزيد

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

اختراع غريب والسر في الخلطة، طرقات تصلح نفسها "ذاتيا" دون أي تدخل بشري

نهر بلون الدم في الأرجنتين يثير حيرة السكان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم السبت 8-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت 8-2-2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الجمعة

هتشتري كيلو الأرز النهاردة الجمعة بكام ؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بزوال الهموم والخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية