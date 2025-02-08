انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة محل في مصر الجديدة نشب به حريق دون وقوع مصابين أو وفيات، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في منع امتداد الحريق للمحلات المجاورة، وأجرى فريق المعمل الجنائى فحص آثار الحريق للوقوف علي أسبابه.

حريق داخل أحد المحلات التجارية في مصر الجديدة



وتعود تفاصيل الحادث، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، يفيد بنشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية في مصر الجديدة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء.

وفور وصول سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث تم التعامل الفوري من رجال الحماية المدينة مع الحريق، ومحاصرة النيران وإخمادها.

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