موعد مباراة مانشستر سيتي وليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، نظيره ليتون أورينت على أرضية ملعب "بريسبان رود" ضمن دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليتون أورينت

تنطلق مباراة مباراة مانشستر سيتي وليتون أورينت اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 2:15 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:15 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليتون أورينت

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث الموسم الحالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

في حين أعلن مانشستر سيتي إذاعة المباراة عبر كل من BBC One, BBC iPlayer.

كما ستذاع عبر قنوات فضائية أجنبية مثل Arena Sport 1، Arena Sport 1 Slovenia، Arena Sport 1 Croatia.

وتأهل مانشستر سيتي إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على سالفورد سيتي بنتيجة 8/0، في حين أطاح ليتون أورينت بخصمه ديربي كاونتي من البطولة بفضل ركلات الترجيح، في المرحلة السابقة من الكأس.

وتعد تلك المباراة البروفة الأخيرة قبل صدام مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الاتحاد" في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

وسيكون النجم المصري عمر مرموش متاحًا لـ مانشستر سيتي في تلك المرحلة من البطولة بعد ما أضافه النادي إلى القائمة، أمس الجمعة.

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