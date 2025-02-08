6 حالات للجمع بين معاشين في القانون، أبرزها الأرامل والأبناء

تتصدر زيادة المعاشات يوميا متصفح البحث جوجل، حيث تشمل هذه الشريحة نحو ١١.٥ مليون مواطن يندمجون تحت مظلة المعاشات الاجتماعية، ومع زيادة الأعباء الاقتصادية يسعى قطاع كبير للجمع بين معاشين وفقًا لما يحدده القانون.

قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية

وكفل القانون مجموعة من الضمانات لأصحاب المعاشات، جاءت محددة ومنضبطة ببعض المواد في قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، ومنها حالات الجمع بين أكثر من معاش.

الجمع بين معاشين في القانون

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.وهذه الاستثناءات هي:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.