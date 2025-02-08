في ذكرى وفاته الأولى، ديوان تعلن حصولها على الحقوق الحصرية لأعمال مجدي نجيب

في الذكرى الأولى لرحيل الشاعر الكبير مجدي نجيب، أعلنت "ديوان" حصولها على الحقوق الحصرية لنشر أعماله الأدبية والفنية، تقديرًا لمسيرته الإبداعية التي أثرت المشهد الثقافي المصري والعربي.

إطلاق رواية ولد وأربع بنات

وفي هذه المناسبة، أطلقت ديوان روايته الوحيدة "ولد وأربع بنات"، مؤكدة أنها ملتزمة بتقديم أعماله بصورة تليق بإرثه الإبداعي، بما يحفظ قيمته ويعزز حضوره في الساحة الثقافية، إيمانًا منها بدورها في نقل هذا التراث الفني الفريد للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن مجدي نجيب كتب أغاني رائعة أصبحت جزءًا من تراث الأغنية المصرية مثل شبابيك، قولوا لعين الشمس، وكامل الأوصاف.

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