السبت 08 فبراير 2025
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نهر بلون الدم في الأرجنتين يثير حيرة السكان (فيديو)

مجرى نهر سارندي،
مجرى نهر سارندي، فيتو

تحول لون نهر في إحدى ضواحي بوينس آيريس في الأرجنتين إلى الأحمر، الأمر الذي أثار قلق السكان في المنطقة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو لمجرى سارندي، الذي يتدفق إلى مصب نهر ريو دي لا بلاتا، التغير المفاجئ في اللون.

ووفق تقارير وسائل الإعلام المحلية، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتغير فيها لون النهر.

وأعرب السكان في المنطقة عن مخاوفهم من كون تغير لون النهر ناجما عن تلوثه.

وقال أحد السكان لصحيفة "لا ناسيون": "لقد عشت هنا طوال حياتي. لم أر مثل هذه المياه الحمراء".

ونقلت صحيفة "باجينا 12" عن شخص يقطن في المنطقة القريبة من النهر قوله: "شاهدنا طبقة صفراء سميكة صلبة على سطح النهر تنبعث منها رائحة حمضية".

وقام المسؤولون بزيارة الموقع لأخذ عينات من مياه النهر الحمراء لإخضاعها للفحص.

 

صبغة عضوية

وأفادت وزارة البيئة في المنطقة لصحيفة "لا ناسيون" بأن عينات المياه سيتم تحليلها لمعرفة ما "يسبب تغير اللون" مشيرة إلى احتمال وجود "صبغة عضوية"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

واتهمت المصانع في المنطقة بأنها "تُلقي النفايات في النهر"، مشيرة إلى أنها سبق أن شاهدت " نهر ساراندي" يتخذ ألوانًا مختلفة في الماضي، منها "الأزرق، والأخضر قليلًا، والوردي، والأرجواني قليلًا، مع طبقة دهنية على السطح تشبه الزيت".

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لون نهر ضواحي بوينس آيريس الاحمر مجرى سارندي نهر ريو دي لا بلاتا
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