سوزان سند نقيبا للبيطريين بالقاهرة وعلاء عبد العال بالجيزة

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين للأطباء البيطريين، وبحضور أعضاء هيئة النيابة الإدارية المُشرفة على الانتخابات، منذ قليل، النتائج الرسمية لعملية الاقتراع، والتى شهدها مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم، الجمعة.

"سوزان سند" نقيبا للبيطريين بالقاهرة و"علاء عبد العال" بالجيزة

وقد تضمنت النتائج، الآتى:

أولًا – النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة:

1- مقعد نقيب القاهرة:

- عدد أصوات الحضور: 292 صوت، الباطل 7 أصوات، الصحيحة 284 صوتًا.

- وقد أسفر فرز الأصوات عن فوز: الدكتورة سوزان محمود محمد مصطفى سند، بعدد 194 صوتًا.

2- عضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 عامًا:

- عدد الحضور 292 صوتًا، الباطلة 19 صوتًا، الصحيحة 273 صوتًا.

- وقد أسفرت عمليات الفرز عن فوز كل من: "الدكتورة فاطمة يوسف 183 صوتًا، والدكتور سيد عبد الرحمن 145 صوتًأ".

3- عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 عامًا:

- عدد أصوات الحضور: 292 صوتًا، الباطلة 22 صوتًا، الصحيحة 270 صوتًا.

- وقد أسفرت عمليات الفرز عن فوز كل من: "الدكتور محمد أشرف 196 صوتًا، والدكتورة نورهان عاطف آية أحمد 154 صوتًا".

ثانيا- النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة:

1- مقعد نقيب الجيزة:

- عدد الحضور 384 صوتًا، الصحيح 375 صوتًا، الباطل 9 أصوات.

- وقد أسفرت عمليات الفرز عن فوز الدكتور علاء عبد العال أحمد حسنين، بمقعد نقيب الجيزة، بعدد 210 صوت.

2- عضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 عامًا:

- عدد أصوات الحضور 384 صوتًا، الصحيح 375 صوتًا، الباطل 9 أصوات.

- وقد أسفرت عمليات الفرز عن فوز كل من: الدكتور مصطفى يونس على محمد 249 صوتًا، والدكتورة عبير عبد الغنى 161 صوتًا.

3- عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 عامًا:

- عدد أصوات الحضور 384 صوتًا، الصحيح 362 صوتًا، الباطل 22 صوتًا.

- وقد أسفرت عمليات الفرز عن فوز كل من: الدكتور مصطفى السيد عبد الحميد 308 أصوات، والدكتورة آلاء عمر عبد الخالق محمد 221 صوتًا.

من ناحيته، وجه الدكتور عبد العزيز الجوهري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، الشكر لكافة أعضاء هيئة النيابة الإدارية المُشرفة على الانتخابات، وأعضاء اللجنة المُشكلة بالنقابة لتسيير أعمال العملية الانتخابية، لما قدموه من جهد بداية من فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان النتائج الرسمية، متمنيا لكل الأطباء البيطريين بالتوفيق فى خدمة كافة أعضاء الجمعية العمومية.

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