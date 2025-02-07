مصر ثالثًا،السعودية والإمارات تتصدران الأعلى استثمارا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أعلى الدول استثمارًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024.

ووفقا للتقرير تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة المستثمرين من داخل المنطقة بـ 175 صفقة، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 98 صفقة، ثم مصر بـ 57 صفقة.

وجاءت فلسطين في المركز الرابع بـ 29 صفقة، تلتها الأردن بـ 27 صفقة، ثم المغرب بـ 14 صفقة. كما سجلت سلطنة عمان 11 صفقة، وقطر 8 صفقات، فيما سجلت كل من الكويت والعراق 6 صفقات لكل منهما.

أما بالنسبة للمستثمرين من خارج المنطقة، فقد جاءت الولايات المتحدة في الصدارة بـ 100 صفقة، تلتها المملكة المتحدة بـ 44 صفقة، ثم سنغافورة بـ 23 صفقة، وأخيرًا ألمانيا بـ 10 صفقات.

ويعكس التقرير توجهات الاستثمار في المنطقة خلال العام الجاري، حيث تستمر دول الخليج في قيادة الاستثمارات، إلى جانب الاهتمام المتزايد من الدول الأجنبية، خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بضخ استثمارات جديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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