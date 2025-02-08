السبت 08 فبراير 2025
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اقتصاد

سعر السكر اليوم،بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

سعر السكر، شهد سعرالسكر اليوم استقرارا ملحوظا اليوم، كما يشهد إقبالا من المستهلكين خلال هذه الفترة استعداد لشهر رمضان المبارك والذى يعد أهم السلع خلال الشهر الكريم. 

سعر السكر اليوم السبت  

وسجل السكر المعبأ، وفقا لما يتم بيعه بالمحال التجارية والأسواق بداية من 32 إلى 35 جنيها للكيلو كمتوسط سعر.

سعر السكر 
سعر السكر 

 

سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيها.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر

سعر السكر 
سعر السكر 

 "السكر للصناعات التكاملية " تعلن انطلاق موسم عصير القصب بالمصانع

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية انطلاق موسم عصير  قصب السكر 2025 بمصنع سكر قوص ومصانع السكر الأخرى. 

وزارة التموين: نستهدف شراء 6 مليون طن من محصول القصب

وتستهدف وزارة التموين شراء 6 ملايين طن من محصول القصب، وإنتاج نحو 650 ألف طن سكر خلال الموسم الجديد.وأكدت وزارة التموين استقبال المحصول من مزارعي محافظتي المنيا وأسيوط لصالح مصنع أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة المنيا.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع السكر التابعة للوزارة تستعد لاستقبال المحصول الجديد بكميات كبيرة على مدار الموسم، مشيرًا إلى التزام الوزارة بسداد مستحقات المزارعين فور التوريد.

سعر السكر 
سعر السكر 

وكشف الوزير عن تخصيص حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة لضمان توريد المحصول بكفاءة وسلاسة.

 

سعر السكر 
سعر السكر 

 

أسعار توريد محصول قصب السكر من المزارعين 

ونوه فاروق بأن المخصصات المالية تبلغ 23 مليار جنيه، تتضمن 16 مليار جنيه لشراء المحصول من المزارعين، إضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية.

 الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025

ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد حدد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 عند 2500 جنيه لطن القصب و2400 جنيه لطن البنجر، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية الاستراتيجية وزيادة إنتاجيتها،و بزيادة 25 % عن الموسم المنقضي، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي. وجاءت الزيادة  لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.

وبلغ سعر توريد طن قصب السكر لعام 2024 نحو 1500 جنيه للطن، و1900 لطن بنجر السكر.

سعر السكر 
سعر السكر 

تعزيز إنتاج السكر محليًا 

وتسعى الدولة لتعزيز إنتاج السكر محليًا وتقليل الضغط على العملة الأجنبية من خلال خفض فاتورة الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لدعم الزراعة والصناعة.

وتمتلك الدولة 10  مصانع لإنتاج السكر من البنجر، تنتج 1.8 مليون طن سكر، و8 مصانع أخرى لإنتاج السكر من القصب تنتج، الاخيرة تنتج 1.4 مليون طن من السكر، بإجمالي 3.2 مليون طن في حين يصل استهلاك مصر 3.3 مليون طن في السنة.

التموين: زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 

 وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات الدولة  حيث أن السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين. كما أكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج. وتستهدف التموين تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وعدم اللجوء إلى استيراد كميات أخرى من الخارج خلال الفترة المقبلة.

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