علق الشاعر عمر بطيشة رئيس الإذاعة المصرية الأسبق علي نظام الفضائيات المصرية بالوقت الحالي وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر “فيس بوك”.



تعليق صادم من رئيس الإذاعة الأسبق على الفضائيات المصرية

وقال عمر بطيشة إن الفضائيات المصرية أصبحت للمشتركين فقط أما العامة (مثلنا) فليس لنا سوى الإعلانات والفواصل.

وكان الشاعر عمر بطيشة، الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية، طالب بمنع أغنية “قمرٌ سيدنا النبي”، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب بطيشة: "أطالب بمنع أغنية "قمر سيدنا النبي"، فهي لا تليق بمقام النبوة الذي لا يعتمد على جمال الصور".

يشار إلى أن مؤلف أنشودة “قمر سيدنا النبي” هو طارق العربي طرقان، وهو مؤلف أغاني أطفال وملحن ومغنٍ جزائري سوري.. وأنشدها عدة مطربين ومنشدين.

رئيس الإذاعة الأسبق عمر بطيشة

وعمر بطيشة هو إذاعي وشاعر كبير ولد في مثل هذا اليوم من عام 1943 بمحافظة البحيرة.

ورأس بطيشة الإذاعة المصرية، وقدم عددا من البرامج الإذاعية المهمة، وأصدر عدة دواوين شعرية، وكتب مجموعة كبيرة من الأغاني المعروفة لنجمات الغناء العربي.

بعد تخرجه في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية عام 1964، التحق "بطيشة" بالإذاعة المصرية عام 1965 كمقدم برامج منوعات بالبرنامج العام، وفى عام 1979 أصبح مديرا لإدارة البرامج الاجتماعية، ثم مديرا عاما للمنوعات، ثم مديرا عاما لإذاعة الشباب والرياضة، ثم رئيسا للبرنامج العام، إلى أن أصبح رئيسا للإذاعة المصرية فى عام 2001. د

ويعتبر برنامج “شاهد علي العصر” محطة مهمة في تاريخ “بطيشة”، حيث حاور خلاله عددا من الشخصيات المهمة، وتم تقديمه إذاعيًّا وتليفزيونيًّا، كما تم تضمين حلقاته في كتاب من جزءين.

كما يعتبر برنامج “سر المغنى والمعنى” أيضًا واحدًا من أهم برامجه أيضًا. وأصدر بطيشة ثلاثة دواوين شعرية، هي: "الهجرة من الجهات الأربعة" عام 1970، “أغنية إليها” عام 1984، و"قصائد حب" عام 2001، وتعاون "بطيشة" مع مشاهير الغناء مثل: فايزة أحمد وميادة الحناوي ووردة وسميرة سعيد.

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