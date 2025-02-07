الدحيل يهزم الوكرة بهدفين في الدوري القطري

حقق الدحيل الفوز على الوكرة بثنائية نظيفة في المواجهة التي احتضنها ملعب عبدالله بن خليفة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري القطري لموسم 2024-2025.

مباراة الدحيل ضد الوكرة

ةسجل كريم بوضياف أول أهداف مباراة الدحيل ضد الوكرة في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء لصالح الليث وأضاف الهدف الثاني مايكل أولونجا في الدقيقة الـ56 لتنتهي المباراة بفوز الدحيل بهدفين نظيفين.

ويتصدر الدحيل جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 35 نقطة متفوقا على أقرب منافسيه نادي السد الوصيف صاحب 31 نقطة بينما احتل الوكرة المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

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