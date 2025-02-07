الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدحيل يهزم الوكرة بهدفين في الدوري القطري

الدحيل
الدحيل

حقق  الدحيل الفوز على الوكرة بثنائية نظيفة في المواجهة التي احتضنها ملعب عبدالله بن خليفة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري القطري لموسم 2024-2025.

 مباراة الدحيل ضد الوكرة 

ةسجل كريم بوضياف أول أهداف مباراة الدحيل ضد الوكرة في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء لصالح الليث وأضاف الهدف الثاني مايكل أولونجا في الدقيقة الـ56 لتنتهي المباراة بفوز الدحيل بهدفين نظيفين.

 ويتصدر الدحيل جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 35 نقطة متفوقا على أقرب منافسيه نادي السد الوصيف صاحب 31 نقطة بينما احتل الوكرة المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري القطري مايكل اولونجا موسم 2024-2025 نقطة جدول ترتيب الدوري

مواد متعلقة

رابطة البريميرليج تعلن عن مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

ريال مدريد يوجه رسالة لـ سيرجيو راموس بسبب القميص 93

قيد عمر مرموش رسميا في قائمة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

الكشف عن أفضل لاعب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي

ads

الأكثر قراءة

الحزمة الاجتماعية 2025، موعد تطبيق المنحة الاستثنائية الجديدة

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، إجراءات استثنائية لدعم المواطنين خلال أيام

شملت السعودية، ليلة سخرية نتنياهو من الدول العربية والإسلامية (فيديو)

رفضته مصر منذ ربع قرن وتوعده مبارك بالحرب، صاحب خطة الجنرالات يجدد طرحه بشأن سيناء

ضبط طن ونصف الطن بسكويت وشيكولاته داخل مصنعين بمزرعة دواجن بالقليوبية

البتلو ترتفع 18 جنيهًا، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

سعر الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

أكثر من 100 ثعبان يحتل حديقة منزل بأستراليا

استعان بالذكاء الاصطناعي بدلا من محامٍ، محكمة تركية تعفي مواطنا من غرامة

توقيع أول اتفاقية تعاون في كازان بين الجامعات المعمارية بدول البريكس

شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 7/2/2025

البتلو ترتفع 18 جنيهًا، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يكشف عن آية من معجزات القرآن في الإخبار بالغيب

رئيس جامعة الأزهر يكشف الصورة البلاغية في قوله تعالى"مثل الذين حملوا التوراة"( فيديو)

دعاء الجمعة الثانية من شعبان لكل شيء

المزيد
الجريدة الرسمية