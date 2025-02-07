قبل ساعات من فتح باب التقديم، شروط الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن فتح باب تقديم الأوراق الترشح على منصب النقيب و٦ من أعضاء مجلس النقابة ممن أتموا المدة القانونية، يوم الأحد المقبل الموافق ٨ فبراير.



انتخابات نقابة الصحفيين

ومع كل موعد لانتخابات الصحفيين يتساءل بعض من أعضاء الجمعية العمومية عن شروط الترشح والتي أوضحها الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، والمشرف على اللجنة المشرفة على الانتخابات.

شروط الترشح لمجلس نقابة الصحفيين

وقال «عبد الرحيم»:"إن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:

1) أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.

2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.

3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.

4) يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.

6) لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.

7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.



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