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اقتصاد

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون يقفز لـ 45 جنيهًا وانخفاض جديد للطماطم والبطاطس

سعر الخضار اليوم،فيتو
سعر الخضار اليوم،فيتو

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل  سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5  جنيه إلى 12.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5  جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 16 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 11 جنيها.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 11 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 15 إلى 25 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الملوخية من 13 إلى 17 جنيها.
  7. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 6 إلى 10 جنيهات.
  8. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو البسلة من 9 إلى 15 جنيهًا.
  10. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 7 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 12.5 جنيه.
  • تراوح سعر فول أخضر من 12 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 20  إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح ورق عنب بناتي/ بلدي من 70 إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

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