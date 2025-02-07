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رياضة

الدوري المصري، تعادل إنبي وحرس الحدود سلبيا بالشوط الأول

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

تعادل فريقا إنبي وحرس الحدود سلبيا بالشوط الأول في المباراة التي تقام بينهما على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر ببطولة الدورى المصري.

تشكيل إنبي أمام حرس الحدود 

وأعلن محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه لمواجهة فريق حرس الحدود. 

 وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

وعلى دكة البدلاء كل من:

 بودى سمير - رفيق كبو - أحمد نادر حواش - محمد شريف حتحوت - حسام ايفونا - أحمد جمال - صلاح زايد - محمد أوسام - سيف سفاجا

ترتيب حرس الحدود وإنبي بالدوري 

يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 15 نقطة من خوض 11 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4

ويحتل فريق إنبى المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4، وخسر 6.

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