توقيع أول اتفاقية تعاون في كازان بين الجامعات المعمارية بدول البريكس

عُقد اليوم الجمعة، أول اجتماع لعمداء وأساتذة جامعات الهندسة المعمارية في مجموعة البريكس في إطار منتدى كازانيش المعماري الدولي.

وناقش ممثلو جامعات من 8 دول هي الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإيران وماليزيا وروسيا، فرص وآفاق التعاون والتطوير المشترك للتعليم وتنمية الموظفين المبدعين المطلوبين في العالم الحديث.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين جامعة قازان الحكومية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية ومركز العمارة المعاصرة للأمازون في البرازيل.

وجاء عقد مائدة مستديرة لعمداء وعمداء الجامعات المعمارية في إطار المنتدى بمثابة الخطوة العملية الأولى في عمل لجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية التابعة لمجموعة البريكس ورابطة المدن والبلديات.

وأتيحت للمشاركين فرصة تبادل الخبرات والتعرف على تنظيم العملية التعليمية والبحثية في دول الجمعية. ومن بين الجوانب الرئيسية للمناقشة الانفتاح على التعاون والتبادل الدولي وأهداف التعاون والبرامج والخطط القائمة.

قال إلسور ميتشين، عمدة مدينة كازان، إن قرار اليوم سيؤثر على العقود القادمة، موضحا: مثل الجامعات العالمية أساتذة من جامعة تسينغهوا (الصين)، ومركز الأمازون للعمارة المعاصرة (البرازيل)، وجامعة التصميم العالمية (الهند)، وجامعة طهران (إيران)، والمعهد الإثيوبي.والهندسة المعمارية وتشييد المباني والتنمية الحضرية (إثيوبيا)، وكان من بين المشاركين أيضًا ممثلون عن الجامعات الروسية، بما في ذلك معهد موسكو للهندسة المعمارية (MARHI)، ومدرسة مارش للهندسة المعمارية، وجامعة الأبحاث الوطنية «المدرسة العليا للاقتصاد (HSE)، وجامعة سانت بطرسبرغ للهندسة المدنية (SPsUACE) وجامعة ولاية نوفوسيبيرسك للهندسة المعمارية والتصميم والهندسة المعمارية».

واضاف: “اليوم، نقدم أجنحة للشباب في بلداننا وهؤلاء الذين قرروا ربط حياتهم بالهندسة المعمارية، فحلمنا يتحقق بأن يكون هناك تعاون بين الجامعات المعمارية من مختلف البلدان في مختلف القارات، وسيصبح التآزر في العملية التعليمية علامة فارقة جديدة في تدريب المهنيين الشباب. سيؤدي ذلك إلى توسيع آفاق الطلاب بشكل كبير وزيادة مستوى التدريب، ستتاح للشباب الفرصة لاستيعاب الأفضل في مختلف المدارس المعمارية في العالم، وزيادة ظهورهم، وهو أمر مهم للغاية للمهندسين المعماريين، وتوسيع تفكيرهم. في النهاية، أنا متأكد من أن هذا سيكون له الأثر الأكبر على جودة الهندسة المعمارية في مدننا ويجعلها أكثر جاذبية وراحة للمقيمين”.

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