الجمعة 07 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

عنايات صالح تكشف أصعب موقف تعرضت له في مسيرتها الفنية

عنايات صالح
عنايات صالح

 كشفت الفنانة عنايات صالح أنه لا يعرض عليها المشاركة في أي عمل منذ ارتدائها الحجاب.

وقالت عنايات صالح خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" من تقديم مروة صبري: "أنا لبست الحجاب والمخرجين عندنا بيكرهوا الحجاب عندهم مشكلة، كان زمان المخرج يروح المسرح والمعهد يشوف الشباب ويختارلهم الأدوار، لكن دلوقتي الموضوع اختلف. النجم هو اللي بيختار".

 وتابعت عنايات صالح: "أنا محجبة بقالي 3 سنين، كنت بشتغل 3 أو 4 مسلسلات في السنة، وبعد الحجاب قعدت في البيت ولا حد بيتصل بيا، النجوم الجديدة ميعرفوناش، أنا اشتغلت مع كبار المخرجين دلوقتي يقولوا تعالي أعملي اختبار أداء، أروح أعمله مع مخرج مساعد إزاي وأنا اشتغلت مع مخرجين كبار، عديت المرحلة دي من زمان، لكن قلت أجرب رحت لقيت 2 قاعدين صغيرين في السن وكاميرا وخدي المشهد دا قوليه عشان يشوفوا أنفع ولا لأ، أنا زعلت من نفسي أني رحت".

 

واستعادت عنايات صالح ذكريات بداياتها وحكت أنها كانت تقدم دائما دور الأم لأنها كانت ترفض أدوار الإغراء وقالت: "أنا بعمل دور الأم من وأنا عندي 25 سنة، لأني مولده في سيدنا الحسين وأبويا كان شيخ جامع مكنش ينفع ألبس مايوهات، بقيت بعمل دور الأم من وأنا صغيرة أوي لناس أكبر مني في السن، المهم أبقى لابسه محتشم، زمان كان يا توافقي تعملي أدوار فيها رقص ومايوهات يا تعملي أدوار الأمهات على قدك وأنا اخترت دا".

وتابعت عنايات صالح: "اتعرض علي كتير أعمل أدوار إغراء وأنا طالبة في المعهد وموافقتش كنت خايفة من أهلي، وبقى دا أسلوب طول حياتي، اتعرض عليا دور يعتبر بطولة بس كان فيه أربع مشاهد في السرير أنا رفضت، أكيد لو كنت قبلت الأدوار دي كنت هبقى في مكان تاني".

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