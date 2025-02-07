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محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية للتهنئة بالعيد القومي وأداء صلاة الجمعة (صور)

استقبال مفتي الجمهورية
استقبال مفتي الجمهورية بالدقهلية، فيتو

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  اليوم الجمعة بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي 775 الذي يوافق 8 فبراير من كل عام.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره وسعادته لمشاركة فضيلة مفتي الجمهورية، احتفالات الدقهلية بالعيد القومي، مؤكدا أن المحافظة شرفت اليوم بزيارة عالم كبير من علماء الدين الإسلامي، والذي أثرى الفتوى في مصر بآرائه الفقهية الحكيمة والمستنيرة، والتي يسترشد بها الناس في أمور دينهم ودنياهم.

من جهته أعرب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سعادته البالغة لحفاوة استقبال محافظ الدقهلية، وتقديره للدعوة الكريمة للمشاركة في احتفالات العيد القومي للدقهلية، الذي يعد يوما بارزا في تاريخ الدقهلية ومصر، معربا عن تقديره لجهود المحافظ الملموسة في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الدقهلية أنجبت لمصر أعلام في شتى المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية وغيرها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حسين قائم بأعمال وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سامي عجور مدير عام الدعوة.

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