الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي المصرى من الدرجات الحديثة والمتوسطة

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

 عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة، وذلك في إطار الحرص على عقد لقاءات دورية مع الأعضاء الدبلوماسيين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة وتطوير آليات العمل.

 

تمثيل مصر بالخارج

 وأكد وزير الخارجية على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق العاملين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي في تمثيل مصر بالخارج، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والأزمات غير المسبوقة التي تعاني منها المنطقة. كما شدد على ضرورة بذل جهود مكثفة لتنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية والدفع بمصالح مصر الوطنية، والالتزام بأقصى درجات المهنية والكفاءة. 

كما أكد الوزير عبد العاطى على أهمية العمل بشكل متكامل ومتناغم بين مختلف القطاعات والإدارات في الوزارة والبعثات المصرية في الخارج، بما يسهم في تنفيذ التكليفات والمهام، ويخدم الأمن القومي المصرى. وأعرب عن اهتمام الوزارة بتمكين الكوادر الشبابية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتراكمة للأجيال السابقة في العمل الدبلوماسي، مستعرضا تقاليد ومسيرة وزارة الخارجية التي تحرص دائمًا على الجمع بين خبرات الأجيال المتعاقبة ونشاط الأجيال الحديثة.

فى ختام اللقاء، دار حوار تفاعلي بين الوزير عبد العاطى والأعضاء الدبلوماسيين، استمع خلاله إلى أفكارهم ومقترحاتهم بشأن التطورات الإقليمية وسبل تطوير مسارات العمل في الوزارة.

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