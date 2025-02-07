تفاصيل 23 مقترحا برلمانيا يحيلهم مجلس النواب للحكومة الأسبوع المقبل

تشهد الجلسات العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل إحالة ٢٣ تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة.

إحالة تقارير من مجلس النواب إلى الحكومة

وجاءت تلك التقارير عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب على النحو التالي:

1. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن استلام المبنى الجديد بمستشفى المبرة – محافظة أسيوط.

2. العضو محمود نجيب مشعل، بشأن إنشاء فرع توثيق باسم توثيق ميت الخولي عبد الله يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمركز الزرقا - محافظة دمياط.

إدراج خدمات الشهر العقارى ببعض مكاتب البريد

3. العضو محمد الصمودي، بشأن إدراج خدمات الشهر العقاري ببعض مكاتب البريد بمركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.

4. العضو نشوى رائف، بشأن نقل عيادة التأمين الصحي بمركز البدارى إلى مستشفى البداري المركزي – محافظة أسيوط.

5. العضو بلال حامد النحال، بشأن بناء مجمع عيادات للتأمين الصحي بالمحمودية بدلًا من المبنى المؤجر – محافظة البحيرة.



6. العضو سناء السعيد، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بمدينة ساحل سليم – محافظة أسيوط.

7. العضو أحمد حمدي خطاب، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بشارع فتحى السعيد المتفرع من شارع الترعة بقرية نظير – مدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة.

8. العضو عادل حماد، بشأن توصيل مياه الشرب لقريتى كوم النوام والأسطى حسن والتوابع بمركز دمنهور – محافظة البحيرة.

9. العضو منى عمر، بشأن إعادة فتح مدرسة تمريض تكون تابعة لمستشفيات جامعة الإسكندرية – محافظة الإسكندرية.

10. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تغيير اسم مدرسة (سيدي درويش) الابتدائية بقرية أبو غنيمة مركز سيدي سالم إلى مدرسة الشهيد (أحمد ماضي) – بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

11. العضو نشوى رائف، بشأن استكمال أعمال بناء مدرسة السلام الإعدادية بنين مركز البداري – محافظة أسيوط.

إنشاء مدرسة يابانية في القاهرة

12. العضو أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بحى السلام أول وثان – محافظة القاهرة.

13. العضو إيمان خضر، بشأن سرعة طرح بناء جناح إضافي بعدة مدارس بمركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

14. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لشارع محطة المحمول بمنطقة غرب البلد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

15. العضو إبراهيم نظير، بشأن سرعة ازدواج ورصف الطريق الزراعي من أسيوط إلى مركز ديروط – محافظة أسيوط.

إنشاء موقف لهيئة النقل العام

16. العضو أحمد إسماعيل، بشأن تخصيص قطعة أرض بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة لإنشاء موقف لهيئة النقل العام وجميع سيارات السرفيس.

17. العضو محمود نجيب مشعل، بشأن رفع كفاءة وتمهيد طرق الغوابين والعطوي – مركز فارسكور – محافظة دمياط.

18. العضو نشوى رائف، بشأن إحلال وتجديد كوبري الهمامية مركز البداري – بمحافظة أسيوط.

19. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة إنارة كوبري منقباد وعمل تخطيط للمطالع والمنازل لتنظيم حركة سير السيارات – محافظة أسيوط.

إقامة فرع لمكتبة مصر العامة – محافظة البحيرة

20. العضو يحيى عيسوي، بشأن تخصيص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة لإقامة فرع لمكتبة مصر العامة – محافظة البحيرة.

21. العضو نشوى الشريف، بشأن سرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

22. العضو أحمد بلال البرلسي، بشأن ترميم وكالة الغوري الأثرية في المحلة الكبرى وتحويلها لمركز ثقافي – محافظة الغربية.

23. العضو منى عمر، بشأن تعاون هيئة تعمير الساحل الشمالى مع وزارة السياحة في إقامة عدد من الموتيلات السياحية في المواقع والقرى والأراضي التابعة لها بالساحل الشمالى الغربي.

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