موعد مباراة طلائع الجيش والجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

يلتقي فريقا طلائع الجيش والجونة، مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثانية عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة طلائع الجيش والجونة والقناة الناقلة

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الجونة في السابعة مساء اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري.

وتذاع مباراة الجونة وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

طلائع الجيش والجونة

يدخل الطلائع اللقاء منتشيا بالفوز على الإسماعيلي في الجولة الماضية بنتيجة 2 – 1، فيما خسر الجونة من الحرس بهدف دون رد في نفس الجولة.

ترتيب طلائع الجيش والجونة بالدوري

يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، من خوض 11 مباراة، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات.

ويحتل الجونة المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط من خوض 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات.

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