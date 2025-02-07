الجمعة 07 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير النقل يبحث مع سفير دولة قطر بالقاهرة سبل التعاون في مجالات الصناعة

وزير النقل
وزير النقل

 عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية  وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع السفير طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطـر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، حضر اللقاء السفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.

 

لقاء وزير النقل والسفير القطرى 

 وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات وطيدة وروابط أخوية وتاريخية تجمع البلدين حكومةً وشعبًا، مؤكدًا ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ولاسيما مجالي الصناعة والنقل بما يحقق المنفعة الاقتصادي للشعبين الشقيقين.

 

وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل التعاون بين وزارتي النقل المصرية والمواصلات القطرية في مجال الموانئ البحرية لا سيما في ظل الزيارات التي قامت بها عدة شركات قطرية لميناء غرب بورسعيد والاتفاق مع الجانب المصري على رغبتهم الأولية في الحصول على نسبة مشاركة في الميناء، موجهًا معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري بإعداد تقرير بما تم في ملف التعاون بين الجانبين المصري والقطري في هذا الصدد ومستجدات محطات الصب وميناء الماكس لعرضها على وزير المواصلات القطري خلال زيارة الوزير المرتقبة لدولة قطر مطلع الأسبوع المقبل.  

 

وأكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين القطريين بتوجيه أنظارهم للتصنيع في مصر خاصة وأن هناك فرص متميزة أمامهم لإقامة شراكات صناعية سواء من خلال إقامة مصانع مصرية قطرية مشتركة في مصر أو مصانع قطرية خالصة تعمل في السوق المصري، وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة، والتي تضم نحو 23 صناعة واعدة تحرص الوزارة على تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ استثمارات جديدة فيها لتلبية احتياجات السوق المصري منها والتصدير للخارج.

 ومن جانبه أكد السفير طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطـر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر على الصعيد الاقتصادي وخاصة في مجالي الصناعة والنقل، معربًا عن استعداد السفارة لبذل كافة الجهود اللازمة لتنسيق التعاون بين مصر وقطر.

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