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رياضة

فحص طبي جديد لتحديد موقف أشرف من شرقي من مباراة غزل المحلة

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

 يخضع أشرف بن شرقي لاعب الأهلي لفحص طبي جديد خلال الساعات المقبلة من أجل الإطمئنان على جاهزيته لمباراة غزل المحلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء القادم.

 ويستكمل اللاعب حاليا تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة فى العضلة الأمامية.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 ويبدأ الجهاز الفني للأهلي دراسة فريق غزل المحلة بالفيديو.

وأغلق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفحة مباراة بتروجت التى أقيمت أمس، وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة المرتقبة.

 

كما يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي لفحوصات طبية قبل مران الأهلي من أجل الاطمئنان على حالته بعد الشكوى العضلية التى عانى منها اللاعب فى نهاية مباراة بتروجت أمس.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة  ، الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل  ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي أمس الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

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كولر الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة

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