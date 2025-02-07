فرسان الزمن الجميل، ذكرى رحيل الفنان محسن سرحان

محسن سرحان، من فرسان الزمن الجميل فى السينما، تاريخ طويل فى التمثيل للسينما امتد عبر أكثر من 250 فيلما بدأت منذ أربعينات القرن الماضى، فنان من الزمن الجميل، من قدامى الممثلين بدأ مشواره الفني في الأربعينيات من القرن العشرين واستمر في مشواره ما يقرب من نصف قرن، كانت الملاكمة وبروز عضلاته سببا فى انتباه المخرجين اليه، تنوعت أدواره بين العاشق الرومانسى وضابط الشرطة وابن البلد.



في عام 1959 فاز محسن سرحان في مسابقة لاختيار أجمل رجل في مصر التي نافسه فيها رشدى أباظة وفريد شوقى لكنه فاز لأن المسابقة كانت تشترط أن يكون رياضيا وكان هو يرفع الأثقال، ورحل فى مثل هذا اليوم 7 فبراير عام 1993.

ترك الزراعة إلى الدراسات الحرة

ولد الفنان محسن سرحان عام 1916 لعائلة متوسطة الحال تعيش في مدينة بورسعيد، بدأ مسيرته الفنية عندما قرر الاستقالة من وظيفته بوزارة الزراعة في أربعينيات القرن الماضي، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي لفنون السينما والمسرح قسم الدراسات الحرة في ذلك الوقت، اتجه إلى المسرح عضوا بالفرقة القومية .

محسن سرحان مع محمود إسماعيل فى فيلم سمارة



شارك الراحل محسن سرحان في حوالي ما يقرب من 250 عملًا بين السينما والتليفزيون، ومن أشهر أعماله أفلام: شاطئ الغرام، قسمة ونصيب، أشكي لمين، حبيبتي سوسو، ابن حلال، غضب الوالدين، كأس العذاب، بنت الشاطئ، أنا ذنبي إيه، سمارة مع تحية كاريوكا التى قدم معها أكثر من عشرة أفلام، توحة، كأس العذاب، اللقاء الأخير، بياعة الورد، صراع في الجبل، فتش عن المرأة، فتاة متمردة، العريس الخامس، لك يوم يا ظالم،، السعادة المحرمة، أشكي لمين، فرجت، غلطة أب، أنا بنت مين، الفراشة، الأصيل، النمس، لا شيء يهم، القرين، بعد الضياع، وكان آخر أفلامه "المشاغبات والكابتن" و"امرأة آيلة للسقوط" مع يسرا.

عانى من تجاهل المخرجين فى الكبر

فى التسعينات اتجه محسن سرحان إلى الدراما فشارك فى عدة أعمال تلفزيونية، لكنها كانت أدوار بسيطة هامشية فى مسلسلات: مفتش المباحث، عروس اليمامة، محمد رسول الله، سيداتي آنساتي، طائر البحر، وفى أواخر حياته عانى الفنان محسن سرحان من تجاهل المخرجين والمنتجين له مما أدى إلى ابتعاده عن السينما فترة من الزمن قبل رحيله، حول هذه المرحلة يقول محسن سرحان: إنها مسألة قدرية ليس أكثر، وأن القدر يتدخل في شئون الأفراد والجماعات والدول فليس غريبا أن يتدخل في حياة الفنان، هذا القدر الذى منحنى الفرصة لكى أقدم 250 فيلما فى عشرين عاما فقط، ويمكن القدر عاوز يريحنى شوية لكنى أقول: إنه كلما كبر الفنان يجب أن تهيئ له أدوار خاصة، كما يجب على الكتاب تفصيل أدوار للفنانين على حسب أعمارهم من أجل إسعاد الممثل لجمهوره.

الفنان محسن سرحان



تزوج الفنان محسن سرحان، أربع مرات وكانت أولى زيجاته الفنانة سميحة أيوب بعد علاقة حب ربطت بينهما وأنجب منها ابنه محمود، وتم الانفصال بسبب الغيرة ليتزوج بعد ذلك مرتان، ويتم الانفصال، وكانت الزيجة الرابعة من طالبة بالإعدادية دخلت حياته عن طريق الصدفة، حيث إنها ذهبت في زيارة لإحدى صديقتها التي تعيش في نفس العقار الخاص به، والتقى بهما عن طريق الصدفة تعرف محسن عليها وعلى صديقتها وتناولوا معًا طعام الغداء، ثم عاد سرحان الصديقتين لمشاهدة العرض الخاص لفيلمه “غضب الوالدين” ليقدمها إلى حضور العرض على أنها خطيبته وقرر بعدها الزواج منها رغم فارق السن الكبير.

سميحة أيوب وزواجها الأول من محسن سرحان

وتعلق سميحة أيوب على زواجها من محسن سرحان وتقول: كنت مراهقة وطفلة صغيرة وكان حب مراهقين يعني، وبدأت العلاقة عندما عملت دور اخته الصغيرة في فيلم " المتشردة، وفشل جوازنا ومكملش لأن ساعات الأبواب بتبقى مقفولة والطبائع بتتغير وأنا كنت عيلة صغيرة، وهو راجل ناضج وكان نجم كبير أوي، وزي ما بيحصل في أي بيت، وكرهت الرجالة كلها بسبب تصرفات الغيرة عنده والتي كانت غيرة مرضية.

حصل محسن سرحان تكريمات وجوائز كثيرة فى حياته منها حصوله على وسام الجمهورية عام 1964، كما حصل على شهادة التقدير الذهبية من الجمعية المصرية للكتاب ونقاد السينما للريادة في فن التمثيل عام 1983، وحصل أيضًا على درع التليفزيون عام 1985.

الفنان الجميل محسن سرحان

موقف غريب تعرض له الفنان محسن سرحان أثناء نجوميته فى السينما ــ وكما نشرت مجلة روز اليوسف عام 1956 فترة وقوع العدوان الثلاثي على مصر بقيادة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وأثناء تصويره أحد الأفلام بالمغرب بصحبة الفنان يوسف وهبى التقى بـ بيرس فورد، وهى فتاة إنجليزية جميلة التى انبهرت بشكله وأعجبت به ووقعت فى غرامه، وكانت تناديه بـ كازانوفا وعند عودته إلى مصر ظن سرحان أن الموضوع انتهى عند هذا الحد، إلا أنها ظلت رسالاتها واتصالاتها تطارده تعبر له فيها عن حبها، حتى وصلته برقية منها تقول فيها انها تعلمت العربية وأنها آتية إلى مصر تاركة بريطانيا لتعيش معه، وكيف وهو متزوج ويقيم مع أسرته، فما كان منه إلا أن وجه إليها رسالة عبر مجلة روز اليوسف يقول فيها:

عزيزتى بيرس كم كنت أود أن أحقق حلمك الجميل وأساعدك على الإقامة معى بمصر بصفة دائمة غير إن هناك أشياء كثيرة تمنعني من إتاحة هذه الفرصة، وأول الأسباب هو أنك إنجليزية مع الأسف الشديد ولا تحتاجين بالطبع أن أشرح لك معنى كلمة إنجليزية بالنسبة لنا في مصر، وأنا ممثل وكل رأسمالي هو جمهورى فماذا يكون رد فعل جمهورى حين يعرف أنى أحب إنجليزية وأعيش معها..كل ما أطلبه هو أن تحاولى نسيانى، وإن ما تتصورينه حبا ليس إلا إعجابا فقط منك لمجرد ممثل قابلته ذات يوم، إنى أقدرك وأحترم شعورك، لكل إنسان أمانى كثيرة.. لكن الأيام لا تساعده على تحقيقها وأخيرا أرجو لك السعادة ومزيدا من النسيان..

الفتاة الإنجليزية تتبرأ من سياسة دولتها

وفي العدد التالي من مجلة روز اليوسف نشرت ردا من الفتاة الإنجليزية تقول فيه: عزيزى الفنان الجميل محسن سرحان إننى أبكى منذ أن تسلمت رسالتك، وقد تجد أثرا من الدموع فوق رسالتى هذه، إننى لم أكن يوما من عاشقات السياسة أو الحروب ومع ذلك عاملتني في رسالتك على أنى زعيمة سياسية وحملتنى عواقب ما تفعله حكومة بريطانيا سياسيا.. إني أعذرك وأتمنى لك السعادة....



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