المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالها

أعلن المجلس الأوروبي، أنّ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالها، ويقوض نظام العدالة الدولية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

البيت الأبيض يفرض عقوبات على الجنائية الدولية

وكان البيت الأبيض قد أعلن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها في العام الماضي، مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وقال البيت الأبيض في بيان، إنّ المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لنظام روما، نفذت أعمالًا غير قانونية ولا أساس لها من الصحة، تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وادعى البيان، أن المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهامات لا أساس لها ضد موظفين أمريكيين، وأنها أساءت استخدام سلطتها بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، وأنها ليست لها أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل، لأن كلا البلدين ليسا طرفين في نظام روما أو أعضاء في المحكمة.

وأضاف أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المحكمة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، تشكل سابقة خطيرة، مشيرًا إلى أن أمريكا ستفرض عقوبات كبيرة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة، بما في ذلك حجب الممتلكات والأصول.

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