الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق منزل بأوسيم

حبس المتهم
حبس المتهم

 باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل منزل في أوسيم، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق وحصر التلفيات.
 

حريق في منزل في الجيزة

 تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل منزل في أوسيم، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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الجيزة العجوزة نيابة الجيزة

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